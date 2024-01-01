Верховная Рада приняла новый закон об учете спецтехники

Верховная Рада приняла правительственный законопроект №9219. Он регулирует передачу полномочий по регистрации и учету большегрузной техники от Гоструда к сервисным центрам МВД.

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Речь идет о большегрузных транспортных средствах и технологической технике: бульдозерах, погрузчиках, дорожно-строительных машинах и тому подобное.

Закон вступает в силу через 6 месяцев после публикации. МВД Украины и Главный сервисный центр МВД уже начали подготовку к полноценному внедрению новых услуг.