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Верховная Рада приняла новый закон об учете спецтехники

Документ вступит в силу через полгода. Он регулирует новые правила учета бульдозеров, погрузчиков, дорожно-строительные машины и тому подобное.
Парламент принял новый закон об учете спецтехники - Auto24

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|

Новый закон об учете спецтехники

Евгений Гудущан
logo9 октября, 12:43
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Верховная Рада приняла правительственный законопроект №9219. Он регулирует передачу полномочий по регистрации и учету большегрузной техники от Гоструда к сервисным центрам МВД.

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Речь идет о большегрузных транспортных средствах и технологической технике: бульдозерах, погрузчиках, дорожно-строительных машинах и тому подобное.

Закон вступает в силу через 6 месяцев после публикации. МВД Украины и Главный сервисный центр МВД уже начали подготовку к полноценному внедрению новых услуг.

#Законодательство #Новости