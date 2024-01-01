Верховна Рада ухвалила новий закон про облік спецтехніки

Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект №9219. Він регулює передачу повноважень щодо реєстрації та обліку великовантажної техніки від Держпраці до сервісних центрів МВС.

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Йдеться про великовантажні транспортні засоби та технологічну техніку: бульдозери, навантажувачі, дорожньо-будівельні машини тощо.

Закон набирає чинності через 6 місяців після публікації. МВС України та Головний сервісний центр МВС вже розпочали підготовку до повноцінного впровадження нових послуг.