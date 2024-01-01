Верховная Рада приняла закон о конфискации автомобилей, ввезенных с нарушениями таможенных правил

Верховная Рада приняла правительственный законопроект №10257 во втором чтении. После подписания главой государства он начнет действовать.

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Принятый документ вносит изменения в Таможенный кодекс Украины относительно ответственности за нарушение таможенных правил. Конфискация авто предусмотрена в следующих случаях:

транспортное средство является объектом правонарушения (ввезен с нарушениями таможенных правил).

транспорт использовался для нарушения таможенных правил (незаконная перевозка товаров, пересечение границы в неустановленных местах).

транспортное средство переоборудован для сокрытия товаров.

Конфискация является дополнительным административным наказанием и применяется в комплексе со штрафом и изъятием товаров, ввезенных с нарушениями. Изъятие ТС будет происходить только после вынесения соответствующего решения суда.