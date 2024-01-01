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Верховная Рада приняла закон о конфискации автомобилей, ввезенных с нарушениями таможенных правил

Скоро в Украине смогут конфисковывать транспортные средства, которые были ввезены с нарушением таможенных правил. Соответствующий закон уже принят украинским парламентом.
Рада приняла закон о конфискации автомобилей - Auto24
Евгений Гудущан
logo28 марта, 14:10
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Верховная Рада приняла правительственный законопроект №10257 во втором чтении. После подписания главой государства он начнет действовать.

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Принятый документ вносит изменения в Таможенный кодекс Украины относительно ответственности за нарушение таможенных правил. Конфискация авто предусмотрена в следующих случаях:

  • транспортное средство является объектом правонарушения (ввезен с нарушениями таможенных правил).
  • транспорт использовался для нарушения таможенных правил (незаконная перевозка товаров, пересечение границы в неустановленных местах).
  • транспортное средство переоборудован для сокрытия товаров.

Конфискация является дополнительным административным наказанием и применяется в комплексе со штрафом и изъятием товаров, ввезенных с нарушениями. Изъятие ТС будет происходить только после вынесения соответствующего решения суда.

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