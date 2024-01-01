Верховна Рада ухвалила закон про конфіскацію автомобілів, ввезених з порушеннями митних правил

Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект №10257 у другому читанні. Після підписання главою держави він почне діяти.

Читайте також: Конфіскація автомобіля за "п'янку" у Польщі: закон втрачає чинність

Прийнятий документ вносить зміни до Митного кодексу України стосовно відповідальності за порушення митних правил. Конфіскація авто передбачена у наступних випадках:

транспортний засіб є об’єктом правопорушення (ввезений з порушеннями митних правил).

транспорт використовувався для порушення митних правил (незаконне перевезення товарів, перетин кордону у невстановлених місцях).

транспортний засіб переобладнаний для приховування товарів.

Конфіскація є додатковим адміністративним покаранням і застосовується у комплексі із штрафом та вилученням товарів, ввезених з порушеннями. Вилучення ТЗ відбуватиметься тільки після винесення відповідного рішення суду.