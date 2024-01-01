Укр
Ру

Верховна Рада ухвалила закон про конфіскацію автомобілів, ввезених з порушеннями митних правил

Скоро в Україні зможуть конфісковувати транспортні засоби, які були ввезені з порушенням митних правил. Відповідний закон вже прийнято українським парламентом.
Рада прийняла закон про конфіскацію автомобілів - Auto24
Євген Гудущан
logo28 березня, 14:10
logo0
logo0 хв

Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект №10257 у другому читанні. Після підписання главою держави він почне діяти.

Читайте також: Конфіскація автомобіля за "п'янку" у Польщі: закон втрачає чинність

Прийнятий документ вносить зміни до Митного кодексу України стосовно відповідальності за порушення митних правил. Конфіскація авто передбачена у наступних випадках:

  • транспортний засіб є об’єктом правопорушення (ввезений з порушеннями митних правил).
  • транспорт використовувався для порушення митних правил (незаконне перевезення товарів, перетин кордону у невстановлених місцях).
  • транспортний засіб переобладнаний для приховування товарів.

Конфіскація є додатковим адміністративним покаранням і застосовується у комплексі із штрафом та вилученням товарів, ввезених з порушеннями. Вилучення ТЗ відбуватиметься тільки після винесення відповідного рішення суду.

#Податки #Новини #Законодавство #Розмитнення