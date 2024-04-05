Польський уряд скасовує обов'язкову конфіскацію автомобілів у нетверезих водіїв: готується до розгляду проєкт додаткових нормативно-правових змін, оскільки у законі про таку міру покарання є суперечності з Конституцією.

Міністерство юстиції РП заявило про серйозні суперечності в законі про конфіскацію автомобілів у п'яних водіїв. В уряд направлено проєкт, який передбачає відмову від обов'язкової примусової конфіскації автомобілів у п'яних водіїв. Про це йдеться у публікації businessinsider.com.pl.

На розгляді проєкт, що передбачає відмову від конфіскації транспортного засобу у випадках, коли це неможливо чи безглуздо. Наприклад, коли внаслідок ДТП автомобіль п'яного водія фактично знищено.

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Є й інші доповнення як з пом’якшеннями, так і з суровими мірами покарання. Ці всі доповнення, ймовірно, буде ухвалено у другому кварталі нинішнього року. Щоправда, законодавці не наводять конкретних прикладів розбіжності.

На думку багатьох експертів, від конфіскації авто у водія страждає не лише він, а й вся його родина. Говорилося, що п'яні водії в різних умовах, наприклад, що у п'яного далекобійника фуру не конфіскують, а з нього вимагатимуть штраф, але не в розмірі всієї вантажівки, тому що це може бути нереальним для звичайного водія, а лише у розмірі 60 - 100 тисяч злотих.

Ілюстративне фото: police.gov.pl

В такому разі, як підкреслюють знавці юридичних норм, чому ж тоді в іншого водій можна конфіскувати авто вартістю 200 тисяч злотих, тобто майже 2 мільйони гривень (1 966 106 грн). Також експерти не можуть втямити, чому конфіскують авто за п'яне водіння, а за водіння під дією наркотиків такого заходу немає?

Як пригадуєте, закон про конфіскацію авто у п'яних водіїв набув чинності 14 березня, а з першими недоробками закону поліцейські зіткнулися вже з перших днів. З'ясувалося, що немає чіткої інструкції про те, що відбуватиметься з авто п'яного водія від моменту затримання порушника офіцером поліції та до моменту конфіскації, яку своїм рішенням має підтвердити суд. Через це перші вилучені автомобілі порушників було передано на відповідальне зберігання третім особам, пов'язаним із порушниками (родичам, знайомим, колегам).

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Автори законопроєкту звертають увагу на "необхідність усунення правових норм, які викликають конституційні занепокоєння, та адаптації положень про конфіскацію транспортних засобів до конституційних норм".