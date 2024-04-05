Польское правительство отменяет обязательную конфискацию автомобилей у нетрезвых водителей: готовится к рассмотрению проект дополнительных нормативно-правовых изменений, поскольку в законе о такой мере наказания есть противоречия с Конституцией.

Министерство юстиции РП заявило о серьезных противоречиях в законе о конфискации автомобилей у пьяных водителей. В правительство направлен проект, который предусматривает отказ от обязательной принудительной конфискации автомобилей у пьяных водителей. Об этом говорится в публикации businessinsider.com.pl.

На рассмотрении проект, предусматривающий отказ от конфискации транспортного средства в случаях, когда это невозможно или бессмысленно. Например, когда в результате ДТП автомобиль пьяного водителя фактически уничтожен.

Читайте также Автомобили, конфискованные в Польше "за пьянку", полиция вынуждена возвращать

Есть и другие дополнения как со смягчениями, так и с суровыми мерами наказания. Эти все дополнения, вероятно, будут приняты во втором квартале нынешнего года. Правда, законодатели не приводят конкретных примеров расхождения.

По мнению многих экспертов, от конфискации авто у водителя страдает не только он, но и вся его семья. Говорилось, что пьяные водители в разных условиях, например, что у пьяного дальнобойщика фуру не конфискуют, а с него потребуют штраф, но не в размере всего грузовика, потому что это может быть нереальным для обычного водителя, а лишь в размере 60 - 100 тысяч злотых.

Иллюстративное фото: police.gov.pl

В таком случае, как подчеркивают знатоки юридических норм, почему же тогда у другого водитель можно конфисковать авто стоимостью 200 тысяч злотых, то есть почти 2 миллиона гривен (1 966 106 грн). Также эксперты не могут понять, почему конфискуют авто за пьяное вождение, а за вождение под действием наркотиков такой меры нет?

Как помните, закон о конфискации авто у пьяных водителей вступил в силу 14 марта, а с первыми недоработками закона полицейские столкнулись уже с первых дней. Выяснилось, что нет четкой инструкции о том, что будет происходить с авто пьяного водителя с момента задержания нарушителя офицером полиции и до момента конфискации, которую своим решением должен подтвердить суд. Поэтому первые изъятые автомобили нарушителей были переданы на ответственное хранение третьим лицам, связанным с нарушителями (родственникам, знакомым, коллегам).

Читайте также Почти три сотни конфискованных у пьяных латвийских водителей автомобилей переданы в Украину

Авторы законопроекта обращают внимание на "необходимость устранения правовых норм, которые вызывают конституционные беспокойства, и адаптации положений о конфискации транспортных средств к конституционным нормам".