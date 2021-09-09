Биометан, или биогаз – газ природного происхождения который можно добывать перерабатывая отходы сельскохозяйственного производства.

Законопроект № 5464 "О внесении изменений в Закон Украины "Об альтернативных видах топлива по развитию производства биометана" приняла Верховная Рада в первом чтении.

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Законопроект № 5464 понятие "биометан" регламентирует как "биогаз", который по своим физико-техническим характеристикам соответствует нормативно-правовым актам о природном газе для подачи в газораспределительные и газотранспортные сети или для использования в качестве моторного топлива. За принятие законопроекта проголосовали 300 народных депутатов.

Кроме того, документ предусматривает создание реестра биометана для учета в системе, устанавливает порядок формирования гарантий происхождения биометана.

Как сообщил на своей странице в Facebook советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам развития низкоуглеродистого бизнеса и Европейского "зеленого" курса Алексей Рябчин, комментируя принятие указанного законопроекта, "Нафтогаз" присоединился к продвижению данного документа и может заняться биометановыми проектами.

"Нафтогаз" рассматривает возможность вхождения в биометановые проекты для развития платформы низкоуглеродистых бизнесов, поможет улучшить энергобезопасность Украины, привлечь инвестиции, создать рабочие места и сократить выбросы", – написал он.

По данным биоэнергетических ассоциации Украины, потенциал производства биометана в Украине составляет 8 млрд куб. м в год, что соответствует 25% внутреннего потребления газа.