Біометан, або біогаз – газ природного походження який можна видобувати переробляючи відходи сільськогосподарського виробництва.

Законопроект № 5464 "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива щодо розвитку виробництва біометану" прийняла Верховна Рада в першому читанні.

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Законопроект № 5464 поняття "біометан" регламентує як "біогаз", який за своїми фізико-технічними характеристиками відповідає нормативно-правовим актам про природний газ для подачі в газорозподільні та газотранспортні мережі або для використання в якості моторного палива. За прийняття законопроекту проголосувало 300 народних депутатів.

Крім того, документ передбачає створення реєстру біометану для обліку в системі, встановлює порядок формування гарантій походження біометану.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook радник голови правління НАК "Нафтогаз України" з питань розвитку низьковуглецевих бізнесів і Європейського "зеленого" курсу Олексій Рябчин, коментуючи прийняття зазначеного законопроекту, "Нафтогаз" приєднався до просування даного документа і може зайнятися біометановими проектами.

"Нафтогаз" розглядає можливість входження в біометанові проекти для розвитку платформи низьковуглецевих бізнесів, що допоможе поліпшити енергобезпеку України, залучити інвестиції, створити робочі місця і скоротити викиди", - написав він.

За даними біоенергетичних асоціації України, потенціал виробництва біометану в Україні становить 8 млрд куб. м в рік, що відповідає 25% внутрішнього споживання газу.