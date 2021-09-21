Автобаза Управления делами аппарата Верховной Рады объявила конкурс на покупку еще 17 новеньких машин. В целом на них уйдет почти 18 миллионов гривен.

Наверное, в комфортабельных кроссоверах с ионизацией воздуха, цветными проекционными дисплеями на стеклах и кожаным салоном парламентариям будет удобнее думать о судьбе украинцев.

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Какие машины купят

Согласно заказу, автомобили закупят до конца 2021 года. Речь идет о двух Toyota Proace Verso черного и серого цвета, двух черных Toyota Land Cruiser Prado, двух черных Toyota Camry в комплектации Premium+ и 11 черных “обычных” Toyota Camry. Все машины должны быть 2021 года выпуска.

Какие машины уже купили в 2021 году

В начале августа автобаза Управления делами аппарата Верховной Рады уже подписала договор на поставку автомобилей Toyota Camry за 17,91 млн грн.

Для поездок парламентариев понадобилась 21 новая машина Toyota Camry комплектации Comfort с гарантией 100 тыс. км пробега. Комплектация включает в себя бензиновый тип двигателя, легкосплавные колесные диски R17, отделку кресел и внутренних поверхностей дверей тканью, кожаный руль, климат-контроль, мультимедийную систему с дисплеем диагональю 7 дюймов.

Помимо стандартного набора, автобаза ВР заказала полную тонировку, комплект зимней резины, замок КПП Construct, защиту двигателя из стали и автомобильный набор, в который входит жилет, огнетушитель, трос и аптечка.