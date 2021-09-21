Автобаза Управління справами апарату Верховної Ради оголосила конкурс на покупку ще 17 новеньких машин. В цілому на них піде майже 18 мільйонів гривень.

Напевно, в комфортабельних кроссоверах з іонізацією повітря, проекційними кольоровими дисплеями на склах і шкіряним салоном парламентарям буде зручніше думати про долі українців.

Читайте також: Верховна Рада купила нових автомобілів на 18 мільйонів гривень

Які машини куплять

Згідно замовлення, автомобілі закуплять до кінця 2021 року мають. Мова йде про два Toyota Proace Verso чорного і сірого кольору, два чорні Toyota Land Cruiser Prado, два чорні Toyota Camry у комплектації Premium + і 11 чорних “звичайних” Toyota Camry. Всі машини мають бути 2021 року випуску.

Які машини вже купили у 2021 році

На початку серпня автобаза Управління справами апарату Верховної Ради вже підписала договір на поставку автомобілів Toyota Camry за 17,91 млн грн.

Для поїздок парламентаріїв знадобилася 21 нова машина Toyota Camry комплектації Comfort з гарантією 100 тис. км пробігу. Комплектація включає в себе бензиновий тип двигуна, легкосплавні колісні диски R17, обробка крісел і внутрішніх поверхонь дверей тканиною, шкіряне кермо, клімат-контроль, мультимедійна система з дисплеєм діагоналлю 7 дюймів.

Крім стандартного набору, автобаза ВР замовила повне тонування, комплект зимової гуми, замок КПП Construct, захист двигуна зі сталі і автомобільний набір, в який входить жилет, вогнегасник, трос і аптечка.