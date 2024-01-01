Верховная Рада установила новые лимиты на хранение горючего

Депутаты увеличили лимиты хранения горючего
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22 июля, 10:35
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Верховная Рада приняла законопроект N11256-2, который вносит изменения в Налоговый кодекс в части увеличения объемов топлива, которое можно хранить на одном объекте для обслуживания электрогенераторных установок субъектов хозяйствования на прифронтовых территориях Украины.
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Отныне без регистрации акцизного склада можно хранить до 5000 литров горючего – в противовес норме в 2000 литров, которая действовала ранее.
Норма будет действовать в течение действия военного положения на территории Украины и до определения даты прекращения возможности боевых действий или даты завершения боевых действий на соответствующей территории.