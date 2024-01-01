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Верховна Рада встановила нові ліміти на зберігання пального

Українці зможуть легально зберігати до 5000 літрів палива без дозвільних документів. Щоправда, лише на "прифронтових територіях".
Збільшино ліміти зберігання пального - Auto24

Депутати збільшили ліміти зберігання пального

Євген Гудущан
logo22 липня, 10:35
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Верховна Рада прийняла законопроект N11256-2, який вносить зміни до Податкового кодексу в частині збільшення об’ємів палива, яке можна зберігати на одному об’єкті для обслуговування електрогенераторних установок суб’єктів господарювання на прифронтових територіях України.

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Відтепер без реєстрації акцизного складу можна зберігати до 5000 літрів пального – на противагу нормі у 2000 літрів, котра діяла раніше.

Норма буде чинною протягом дії воєнного стану на території України та до визначення дати припинення можливості бойових дій або дати завершення бойових дій на відповідній території.

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