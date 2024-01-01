Верховна Рада встановила нові ліміти на зберігання пального

Верховна Рада прийняла законопроект N11256-2, який вносить зміни до Податкового кодексу в частині збільшення об’ємів палива, яке можна зберігати на одному об’єкті для обслуговування електрогенераторних установок суб’єктів господарювання на прифронтових територіях України.

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Відтепер без реєстрації акцизного складу можна зберігати до 5000 літрів пального – на противагу нормі у 2000 літрів, котра діяла раніше.



Норма буде чинною протягом дії воєнного стану на території України та до визначення дати припинення можливості бойових дій або дати завершення бойових дій на відповідній території.