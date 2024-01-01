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Ветераны смогут овладеть профессией автомеханика и получить стипендию

ПИИ "Тойота-Украина" начинает набор кандидатов среди ветеранов на прохождение курса в рамках "Программы развития "Академия мастерства Тойота" по специальности "Механик основного сервиса". Таким образом компания стремится помочь ветеранам построить будущее путем получения современных знаний и практических навыков и освоения новой профессии.
Обучение для ветеранов: автослесарь Toyota - Auto24
Редакция Авто24
logo16 мая, 07:02
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Главная цель курса - способствовать трудоустройству ветеранов – бывшим военным, которые принимали участие в защите Украины во время военной агрессии рф. Участвуя в Программе, ветераны смогут трансформировать свой уникальный военный опыт в ценный ресурс для общества, с возможностью применения в профессиональной деятельности. Также возможности Программы создают пространство для личностного развития, профессиональной реализации и построения мирного будущего для каждого ветерана.

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Участники Программы прослушают теоретический онлайн-курс, а также получат практические занятия, которые будут проходить на базе ПИИ "Тойота-Украина" в Киеве. Начало курса запланировано на 26 июня 2025 года.

На период практической части курса компания организует для участников из других городов проживание в гостинице, питание (завтрак, обед, ужин), а также трансфер из отеля в Киеве к месту проведения практической подготовки.

Наиболее старательные участники программы получат мотивационную выплату в размере 20 000 грн. Кроме этого, после успешного финального тестирования возможно дальнейшее трудоустройство в дилерской сети ПИИ "Тойота-Украина" при наличии соответствующих открытых вакансий.

Чтобы стать участником следует иметь:

  • гражданство Украины;
  • базовое профильное образование и/или предыдущий опыт работы по специальности механика, или смежной специализации, и/или соответствующий профессиональный опыт;
  • подходящее психологическое и физическое состояние здоровья, поскольку работа механика (в случае дальнейшего трудоустройства) предусматривает нагрузки и требует соответствующей физической силы и выносливости;
  • наличие собственного ПК и доступа к интернету для прохождения онлайн теоретической части курса. При отсутствии этого условия можно воспользоваться оборудованием в ближайшем к месту жительства дилерском центре Toyota;
  • возможность самостоятельной оплаты переезда в Киев для прохождения практической части курса.

Отбор кандидатов на участие в Программе состоит из следующих этапов:

  • общение с участниками в формате телефонного или видеоинтервью;
  • проведение технического тестирования для определения уровня профессиональных знаний в формате телефонного или видеоинтервью;
  • рассмотрение документов участников;
  • общение с психологом;
  • общение со специалистом по подбору персонала и руководителем Программы.
  • О результатах отбора в Программу участники будут проинформированы средствами электронной связи на указанные ими электронные адреса.
  • За подробной информацией и перечнем необходимых документов, пожалуйста, обращайтесь к координатору Программы Виталии Шулаковой: +380 99 110 70 62.
#Aвтобизнес #Новости #Автосервис #Toyota