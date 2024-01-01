Ветераны смогут овладеть профессией автомеханика и получить стипендию

Главная цель курса - способствовать трудоустройству ветеранов – бывшим военным, которые принимали участие в защите Украины во время военной агрессии рф. Участвуя в Программе, ветераны смогут трансформировать свой уникальный военный опыт в ценный ресурс для общества, с возможностью применения в профессиональной деятельности. Также возможности Программы создают пространство для личностного развития, профессиональной реализации и построения мирного будущего для каждого ветерана.
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Участники Программы прослушают теоретический онлайн-курс, а также получат практические занятия, которые будут проходить на базе ПИИ "Тойота-Украина" в Киеве. Начало курса запланировано на 26 июня 2025 года.
На период практической части курса компания организует для участников из других городов проживание в гостинице, питание (завтрак, обед, ужин), а также трансфер из отеля в Киеве к месту проведения практической подготовки.
Наиболее старательные участники программы получат мотивационную выплату в размере 20 000 грн. Кроме этого, после успешного финального тестирования возможно дальнейшее трудоустройство в дилерской сети ПИИ "Тойота-Украина" при наличии соответствующих открытых вакансий.
Чтобы стать участником следует иметь:
- гражданство Украины;
- базовое профильное образование и/или предыдущий опыт работы по специальности механика, или смежной специализации, и/или соответствующий профессиональный опыт;
- подходящее психологическое и физическое состояние здоровья, поскольку работа механика (в случае дальнейшего трудоустройства) предусматривает нагрузки и требует соответствующей физической силы и выносливости;
- наличие собственного ПК и доступа к интернету для прохождения онлайн теоретической части курса. При отсутствии этого условия можно воспользоваться оборудованием в ближайшем к месту жительства дилерском центре Toyota;
- возможность самостоятельной оплаты переезда в Киев для прохождения практической части курса.
Отбор кандидатов на участие в Программе состоит из следующих этапов:
- общение с участниками в формате телефонного или видеоинтервью;
- проведение технического тестирования для определения уровня профессиональных знаний в формате телефонного или видеоинтервью;
- рассмотрение документов участников;
- общение с психологом;
- общение со специалистом по подбору персонала и руководителем Программы.
- О результатах отбора в Программу участники будут проинформированы средствами электронной связи на указанные ими электронные адреса.
- За подробной информацией и перечнем необходимых документов, пожалуйста, обращайтесь к координатору Программы Виталии Шулаковой: +380 99 110 70 62.