Как в Украине производят запчасти и ремонтируют бронетранспортеры М-113

В сообщении пресс-службы пресс-службы Сил логистики ВСУ говорится о том, что теперь ожидание поставки запчастей из-за рубежа – позади. Сейчас их производят и поставляют отечественные предприятия.

Благодаря этому капитальные ремонты машин М-113 проводят не только на специализированных ремзаводах, но и на военных логистических базах, в мастерских. Это сокращает время возвращения машин на фронт.

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Для примера показано бронемашину, которая после замены двигателя в мастерской уже практически готова к возвращению на передовую. Однако ее в очередной раз отправила на обкатку – это уже четвертое по счету тестирование.

"Машину надо хорошо испытать в условиях мастерской, чтобы сразу выявить и исправить все возможные нюансы. Даже если где-то что-то и "вылезет", то лучше пусть это будет здесь, возле нас, чем там, у ребят. Эвакуация поврежденных машин из зоны ведения боевых действий – довольно сложное и опасное дело", – говорит мобилизованный в армию в апреле 2022 года механик-водитель Сергей, который только в течение нынешнего февраля обкатал добрый десяток отремонтированных бронемашин.

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Вот так в мастерских эти машины получают новую жизнь и возвращаются в строй. Далее, как рассказывает испытатель техники Сергей, все зависит от "мехвода", который управляет такой техникой. Самое главное – хорошо прогреть мотор и коробку передач. На температуре 90 градусов она работает четко и плавно, показывает все свои лучшие возможности.

"Правда, для наших условий конкретно эта машина имеет немного маловат клиренс. Есть другие модификации, там “гусянка” другого типа, болотянка, у которой немного лучше зацепление, да и клиренс выше. Эти машины “заточены” передвигаться по песку, а чернозем и глинозем ставят свои требования к технике. Пробуем переставлять сюда “гусеницу” с БМП-1 или БМП-2, время это улучшает проходимость и предоставляет дополнительные преимущества по сравнению с “родными” гусеницами", – делится наработанным опытом ремонтников Сергей, акцентируя на важности новых идей и подходов к модернизации.

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Механик отмечает еще несколько важных плюсов отремонтированной машины. Во-первых, она экономична, на 30 литрах дизеля можно целый день кататься. Относительно брони, то тоже она лучше, чем у наших БМП. Здесь металл другой, спокойно выдерживает калибр 12,7 мм. Это сплав алюминия, который имеет бронесвойства.

Однако для минимизации поражения ремонтники обваривают бронетранспортеры противодронными решетками и ставят сетки для большей защищенности.

Несмотря на то, что модель М-113 все-таки ветеранского возраста, она имеет неплохие характеристики. Сейчас уже есть более новые образцы – G4. Там другой двигатель, другая коробка, выше скорость, лучше ходовая.

Не секрет, что новые модели проходят испытания в донецких степях, поэтому на основании этого опыта они будут еще доработаны и модернизированы.

Фото: пресс-служба Сил логистики ВСУ