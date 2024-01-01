Немецкую боевую технику будут ремонтировать в Украине

Вновь созданная компания будет специализироваться на обслуживании и ремонте военной техники упомянутого производителя. Об этом на своей странице в Telegram-канале сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Техники, сделанной на немецких заводах KNDS, в Украине много. Она массово начала поступать в подразделения Сил обороны еще с весны 2022 года. Впрочем, изношенный ресурс и повреждения в ходе боевых действий требуют оперативного восстановления, что возможно только в производственных условиях.

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С этой целью и создается СП. Учредительные соглашения об этом подписаны, правда, о долевом участии соучредителей ничего не сказано. В тайне по понятным причинам также держится и географическое размещение будущей производственной базы.

Из короткого сообщения понятно, что подготовительная работа этого проекта велась давно. Там четко сказано, что "украинские специалисты уже прошли обучение в Германии, на объектах уже установлены первые системы".

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"Это имеет чрезвычайно важное значение для нашей обороноспособности - ведь теперь техника будет ремонтироваться быстрее. А значит, быстрее будет возвращена на фронт для выполнения боевых задач. Также работа совместного предприятия существенно поддержит и нашу экономику инвестициями и рабочими местами", – отметил Герман Сметанин.