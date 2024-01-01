Німецьку бойову техніку ремонтуватимуть в Україні

Новостворена компанія спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки згаданого виробника. Про це на своїй сторінці в Telegram-каналі повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Техніки, зробленої на німецьких заводах KNDS, в Україні чимало. Вона масово почала надходити в підрозділи Сил оборони ще з весни 2022 року. Втім, зношений ресурс та пошкодження в ході бойових дій вимагають оперативного відновлення, що можливо лише у виробничих умовах.

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З цією метою й створюється СП. Установчі угоди про це підписано, щоправда, про пайову участь співзасновників нічого не сказано. В таємниці зі зрозумілих причин також тримається й географічне розміщення майбутньої виробничої бази.

З короткого повідомлення зрозуміло, що підготовча робота цього проєкту велася давно. Там чітко сказано, що "українські фахівці вже пройшли навчання в Німеччині, на об’єктах уже встановлені перші системи".

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"Це має надзвичайно важливе значення для нашої обороноздатності - адже тепер техніка буде ремонтуватись швидше. А значить, швидше буде повернена на фронт для виконання бойових завдань. Також робота спільного підприємства суттєво підтримає і нашу економіку інвестиціями та робочими місцями", – зазначив Герман Сметанін.