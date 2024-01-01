Як в Україні виробляють запчастини та ремонтують бронетранспортери М-113

У повідомленні пресслужби Сил логістики ЗСУ йдеться про те, що тепер очікування постачання запчастин з-за кордону – позаду. Нині їх виробляють та постачають вітчизняні підприємства.

Завдяки цьому капітальні ремонти машин М-113 проводять не лише на спеціалізованих ремзаводах, але й на військових логістичних базах, в майстернях. Це скорочує час повернення машин на фронт.

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Для прикладу показано бронемашину, яка після заміни двигуна у майстерні вже практично готова до повернення на передову. Однак її в черговий раз відправила на обкатку – це вже четверте за відліком тестування.

"Машину треба добре випробувати в умовах майстерні, щоб зразу виявити та виправити всі можливі нюанси. Навіть якщо десь щось і «вилізе», то краще хай це буде тут, коло нас, ніж там, у хлопців. Евакуація пошкоджених машин із зони ведення бойових дій – доволі складна і небезпечна справа", – каже мобілізований до війська у квітні 2022 року механік-водій Сергій, який тільки протягом нинішнього лютого обкатав добрий десяток відремонтованих бронемашин.

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Ось так у майстернях ці машини отримують нове життя й повертаються у стрій. Далі, як розповідає випробувач техніки Сергій, все залежить від "мехвода", який керує такою технікою. Найголовніше – добре прогріти мотор та коробку передач. На температурі 90 градусів вона працює чітко і плавно, показує всі свої найкращі можливості.

"Правда, для наших умов конкретно ця машина має трохи замалий кліренс. Є інші модифікації, там “гусянка” іншого типу, болотянка, у якої трохи краще зачеплення, та й кліренс вищий. Ці машини “заточені” пересуватися по піску, а чорнозем та глинозем ставлять свої вимоги до техніки. Пробуємо переставляти сюди “гусянку” з БМП-1 або БМП-2, часом це покращує прохідність та надає додаткові переваги в порівнянні з “рідними” гусеницями", – ділиться напрацьованим досвідом ремонтників Сергій, акцентуючи на важливості нових ідей та підходів до модернізації.

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Механік відзначає ще кілька важливих плюсів відремонтованої машини. По-перше, вона економічна, на 30 літрах дизеля можна цілий день кататися. Щодо броні, то теж вона краща, ніж у наших БМП. Тут метал інший, спокійно витримує калібр 12,7 мм. Це сплав алюмінію, який має броневластивості.

Однак для мінімізації ураження ремонтники обварюють бронетранспортери протидроновими решітками та ставлять сітки для більшої захищеності.

Попри те, що модель М-113 все-таки ветеранського віку, вона має непогані характеристики. Нині вже є новіші зразки - G4. Там інший двигун, інша коробка, вища швидкість, краща ходова.

Не секрет, що нові моделі проходять випробування в донецьких степах, тож на підставі цього досвіду вони будуть ще доопрацьовані та модернізовані.

Фото: пресслужба Сил логістики ЗСУ