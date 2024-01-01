Rheinmetall не вироблятиме "Гепарди" для Києва

Зі слів генерального менеджера Rheinmetall стало відомо, що в Україні дуже повільно вирішуються питання створення нових спільних підприємств з участю держави.

Значні затримки були через поділ контрольних пакетів. Україна вимагала його собі, але Rheinmetall по всьому світу будує заводи за умови, що контрольний пакет має концерн. Про це та багато іншого йдеться в інтерв'ю.

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"З нами погодилися, ми маємо 51-відсотковий пакет. Першим став працювати завод з ремонту техніки, зараз будується завод з виробництва боєприпасів, хочемо побудувати завод для випуску зенітних систем", – поділився досягнутим Армін Паппергер.

Виконавчий директор також надав відповідь на питання щодо ремонту в Україні танків Leopard. Такі машини затратно ремонтувати у Німеччині чи Литві, тож такі роботи можна вести на українському заводі, де нині ремонтується бронетехніка. Там можна розгорнути ремонт не лише БМП Marder, але й танків Leopard 1, Leopard 2 та самохідних гаубиць

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"Нам просто потрібно розробити надійний логістичний маршрут, щоб ми могли постачати запчастини в Україну. Думаю, за кілька місяців так і буде", – додав глава німецького концерну.

Зайшла мова й про БМП Lynx (Рись), що вважається найсучаснішою машиною. Якщо Україна знайде фінансову спроможність її замовляти, то виготовлення такої техніки можливе в Україні. Про проєктну потужність мова не йде, все залежатиме від фінансування.

Скажімо, Італія законтрактувала 1050 машин. З її урядом Rheinmetall домовився, що вироблятимемо по 150 машин щороку, хоча може й 300. Отож, Україні варто тільки визначитися в потребі й фінансах.

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Тема "Гепардів", що чудово себе зарекомендували в Україні, також підіймалася. Однак передавати Києву технологію на виробництво цієї зенітки концерн не буде, як і відновлювати її виробництво для ЗСУ у себе. Адже 40-річна технологія вже застаріла. Gepard нині можна лише ремонтувати, але не випускати.

Практично дві третини часу в 17-хвилинному інтерв’ю (див. відео внизу) було відведено Україні, що свідчить про те, що Європа і Німеччина в тому числі не залишать Київ наодинці в боротьбі проти агресивної Москви.