Rheinmetall не будет производить "Гепарды" для Киева

По словам генерального менеджера Rheinmetall стало известно, что в Украине очень медленно решаются вопросы создания новых совместных предприятий с участием государства.

Значительные задержки были из-за разделения контрольных пакетов. Украина требовала его себе, но Rheinmetall по всему миру строит заводы при условии, что контрольный пакет имеет концерн. Об этом и многом другом говорится в интервью.

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"С нами согласились, мы имеем 51-процентный пакет. Первым стал работать завод по ремонту техники, сейчас строится завод по производству боеприпасов, хотим построить завод для выпуска зенитных систем", – поделился достигнутым Армин Паппергер.

Исполнительный директор также предоставил ответ на вопрос о ремонте в Украине танков Leopard. Такие машины затратно ремонтировать в Германии или Литве, поэтому такие работы можно вести на украинском заводе, где сейчас ремонтируется бронетехника. Там можно развернуть ремонт не только БМП Marder, но и танков Leopard 1, Leopard 2 и самоходных гаубиц

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"Нам просто нужно разработать надежный логистический маршрут, чтобы мы могли поставлять запчасти в Украину. Думаю, через несколько месяцев так и будет", – добавил глава немецкого концерна.

Зашла речь и о БМП Lynx (Рысь), считающейся самой современной машиной. Если Украина найдет финансовую способность ее заказывать, то изготовление такой техники возможно в Украине. О проектной мощности речь не идет, все будет зависеть от финансирования.

Скажем, Италия законтрактовала 1050 машин. С ее правительством Rheinmetall договорился, что будем производить по 150 машин ежегодно, хотя может и 300. Так что, Украине стоит только определиться в потребности и финансах.

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Тема "Гепардов", прекрасно себя зарекомендовавших в Украине, также поднималась. Однако передавать Киеву технологию на производство этой зенитки концерн не будет, как и восстанавливать ее производство для ВСУ у себя. Ведь 40-летняя технология уже устарела. Gepard сейчас можно только ремонтировать, но не выпускать.

Практически две трети времени в 17-минутном интервью (см. видео внизу) было отведено Украине, что свидетельствует о том, что Европа и Германия, в том числе, не оставят Киев наедине в борьбе против агрессивной Москвы.