Rheinmetall поставит в Украину 10 БМП Lynx, хотя их нужно 3000

О поставке 10 таких машин еще до новогодних праздников в нынешнюю субботу, 26 октября 2024 года, в интервью Welt am Sonntag напомнил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. Он уточнил, что даже если будет мирное решение, Украине все равно понадобится много техники и боеприпасов.

Очевидно, это намек на то, что Россия даже в условиях завершения войны "за один день", не оставит своих захватнических намерений.

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Страна "будет готовиться к следующему возможному вторжению, если будет мир", поскольку "страна не такая наивная, как мы здесь, в Германии, в течение длительного времени", – отметил руководитель упомянутой оборонной компании Армин Паппергер.

Rheinmetall ожидает заказ на сумму более 60 миллиардов евро до конца года. Генеральный директор Паппергер не предполагает, что боеприпасный бизнес потерпит крах, если закончится война в Украине. Страна продолжит вооружаться против дальнейших вторжений.

Относительно боеприпасов в Украине, то там сейчас пополнение на фронт "идет с колес". В частности, нужно около четырех миллионов артиллерийских боеприпасов. В технике также большая потребность.

Первая упомянутая поставка Lynx включает десять единиц, но "Украине на самом деле понадобилось бы 3 тысячи БМП Lynx, но на это нет бюджета", – сказал руководитель Rheinmetall.

Напомним, одной из главных сильных сторон Lynx KF41 является его расширенные возможности защиты. Машина оснащена модульной броней, обеспечивающей индивидуальную защиту от разнообразных угроз, включая реактивные гранаты (РПГ) и противотанковые ракеты.

Кроме того, KF41 может быть оснащен системами активной защиты (APS) и NBC (ядерной, биологической и химической) защитой, что обеспечивает безопасность его экипажа в различных боевых условиях.

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Мобильность этой машины обеспечивает дизельный двигатель Liebherr мощностью 1140 лошадиных сил, благодаря чему броневик развивает скорость до 70 км/ч и имеет запас хода 500 километров.

Экипаж состоит из трех человек (командира, наводчика и водителя), десантный отсек рассчитан на восемь полностью экипированных солдат.