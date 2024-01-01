Новое поколение немецких БМП будет в ВСУ до конца года

Это будет не только поставки, но и обучение персонала, техническое обслуживание и ремонт. Эксперты уже назвали это событие знаковым, поскольку такой шаг свидетельствует об активном промышленном расширении и оборонном сотрудничестве между Германией и Украиной.

Lynx (Рысь) охватывает семейство транспортных средств с гибкими модулями для различных конфигураций в зависимости от назначения боевого подразделения. Как пишет Defense News Army, это могут быть машины пехоты, противовоздушной обороны, командования, медицинского назначения и т.д.

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По словам руководителя Rheinmetall Армина Паппергера, сейчас выросла скорость производства и доставки, когда проекты, ранее занимавшие десять лет, теперь завершаются за несколько месяцев. Новый завод боеприпасов является примером повышения эффективности, направленного на устойчивую безопасность поставок.

Ожидаемый в 2024 году контракт между Rheinmetall и Украиной означает значительное расширение роли Rheinmetall в укреплении обороноспособности Украины. Паппергер отметил, что после подписания контракта первый автомобиль Fuchs должен быть готов в Украине в течение шести-семи месяцев, а первый KF41 Lynx – в течение двенадцати-тринадцати месяцев.

"Мы никогда не видели такого роста. Это очень позитивное развитие. Теперь дополнительно строим новые заводы в таких странах, как Литва, Венгрия, Румыния и Украина. Прогнозируемое партнерство на ключевых рынках также приближает нас к нашей цели – стать мировым лидером оборонной промышленности", – отметил Паппергер.

Производство в Украине планируется начать до конца лета 2024 года для Fuchs и, возможно, до лета 2025 года для Lynx, который будет конкурировать с серией Puma.

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Модульная конструкция машины Lynx имеет целью сократить расходы в течение жизненного цикла и обеспечить адаптацию к меняющимся условиям на поле боя, например, усилить противовоздушную оборону, если она оснащена системой Skyranger 30.

БМП будет оснащена противотанковыми управляемыми ракетами Spike LR2, усовершенствованным управлением огнем, оптическими системами наведения и возможностями ночного видения.



Lynx KF41 вмещает трех членов экипажа и до восьми солдат, которые поддерживают различные боевые действия. Его модульная архитектура позволяет использовать дополнительное оборудование или новые варианты в семействе транспортных средств.

Оснащенный двигателем Liebherr мощностью 850 кВт/1155 л.с и трансмиссией Renk, Lynx KF41 способен передвигаться по сложной местности со скоростью до 70 км/ч и преодолевать расстояния более 500 км на 900 литрах дизеля. Его система подвески, разработанная Supashock, поддерживает различные наборы для миссий и пакеты живучести.

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Машина оснащена башней LANCE 2.0 с 35-мм пушкой Wotan. Броня обеспечивает защиту от баллистических и минных угроз с помощью модульных систем живучести, которые можно обновить или заменить в полевых условиях. Системы активной защиты, такие как дымовая защита ROSY и система локализации акустического стрелка (ASLS) Rheinmetall, повышают его оборонительные возможности.

Цифровая магистраль и открытая архитектура Lynx KF41 поддерживают интеграцию новых систем миссии, сохраняя адаптивность к новым технологиям и вызовам на поле боя.

Набор датчиков, включая стабилизированную систему электрооптических прицелов (SEOSS) и лазерные датчики предупреждения, направлен на обеспечение осведомленности на поле боя и автоматического распознавания целей для быстрого реагирования на угрозы.