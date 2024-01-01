Нове покоління німецьких БМП буде в ЗСУ до кінця року

Це буде не тільки постачання, але й навчання персоналу, технічне обслуговування й ремонт. Експерти вже назвали цю подію знаковою, оскільки такий крок свідчить про активне промислове розширення та оборонну співпрацю між Німеччиною та Україною.

Lynx (Рись) охоплює сімейство транспортних засобів з гнучкими модулями для різних конфігурацій залежно від призначення бойового підрозділу. Як пише Defense News Army, це можуть бути машини піхоти, протиповітряної оборони, командування, медичного призначення і т.д.

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За словами керівника Rheinmetall Арміна Паппергера, нині зросла швидкість виробництва та доставлення, коли проєкти, що раніше займали десять років, тепер завершуються за кілька місяців. Новий завод боєприпасів є прикладом підвищення ефективності, спрямованого на сталу безпеку постачання.

Очікуваний у 2024 році контракт між Rheinmetall та Україною означає значне розширення ролі Rheinmetall у зміцненні обороноздатності України. Паппергер зазначив, що після підписання контракту перший автомобіль Fuchs має бути готовий в Україні протягом шести-семи місяців, а перший KF41 Lynx – протягом дванадцяти-тринадцяти місяців.

"Ми ніколи не бачили такого зростання. Цей дуже позитивний розвиток. Тепер додатково будуємо нові заводи в таких країнах, як Литва, Угорщина, Румунія та Україна. Прогнозне партнерство на ключових ринках також наближає нас до нашої мети — стати світовим лідером оборонної промисловості", – зазначив Паппергер.

Виробництво в Україні планується розпочати до кінця літа 2024 року для Fuchs і, можливо, до літа 2025 року для Lynx, який буде конкурувати з серією Puma.

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Модульна конструкція машини Lynx має на меті скоротити витрати протягом життєвого циклу та забезпечити адаптацію до мінливих умов на полі бою, наприклад, посилити протиповітряну оборону, якщо вона оснащена системою Skyranger 30.

БМП буде оснащена протитанковими керованими ракетами Spike LR2, вдосконаленим керуванням вогнем, оптичними системами наведення та можливостями нічного бачення.



Lynx KF41 вміщує трьох членів екіпажу та до восьми солдатів, які підтримують різноманітні бойові дії. Його модульна архітектура дозволяє використовувати додаткове обладнання або нові варіанти в сімействі транспортних засобів.

Оснащений двигуном Liebherr потужністю 850 кВт/1155 к.с і трансмісією Renk, Lynx KF41 здатний пересуватися по складній місцевості зі швидкістю до 70 км/год і долати відстані понад 500 км на 900 літрах дизеля. Його система підвіски, розроблена Supashock, підтримує різні набори для місій і пакети живучості.

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Машина оснащена вежею LANCE 2.0 з 35-мм гарматою Wotan. Броня забезпечує захист від балістичних і мінних загроз за допомогою модульних систем живучості, які можна оновити або замінити в польових умовах. Системи активного захисту, такі як димовий захист ROSY і система локалізації акустичного стрільця (ASLS) Rheinmetall, підвищують його оборонні можливості.

Цифрова магістраль і відкрита архітектура Lynx KF41 підтримують інтеграцію нових систем місії, зберігаючи адаптивність до нових технологій і викликів на полі бою.

Набір датчиків, включаючи стабілізовану систему електрооптичних прицілів (SEOSS) і лазерні датчики попередження, спрямований на забезпечення поінформованості на полі бою та автоматичного розпізнавання цілей для швидкого реагування на загрози.