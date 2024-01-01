Rheinmetall поставить в Україну 10 БМП Lynx, хоча їх потрібно 3000

Про постачання 10 таких машин ще до новорічних свят в нинішню суботу, 26 жовтня 2024 року, в інтерв’ю Welt am Sonntag нагадав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер. Він уточнив, що навіть якщо буде мирне рішення, Україні все одно знадобиться багато техніки й боєприпасів.

Вочевидь, це натяк на те, що Росія навіть за умов завершення війни "за один день", не полишить своїх загарбницьких намірів.

Читайте також Нове покоління німецьких БМП буде в ЗСУ до кінця року

Країна "готуватиметься до наступного можливого вторгнення, якщо буде мир", оскільки "країна не така наївна, як ми тут, у Німеччині, протягом тривалого часу", – наголосив керівник згаданої оборонної компанії Армін Паппергер.

Rheinmetall очікує замовлення на суму понад 60 мільярдів євро до кінця року. Генеральний директор Паппергер не припускає, що боєприпасний бізнес зазнає краху, якщо закінчиться війна в Україні. Країна продовжить озброюватись проти подальших вторгнень.

Щодо боєприпасів в Україні, то там зараз поповнення на фронт "йде з коліс". Зокрема, потрібно близько чотирьох мільйонів артилерійських боєприпасів. В техніці також велика потреба.

Перше згадане постачання Lynx включає десять одиниць, але "Україні насправді знадобилося б 3 тисячі БМП Lynx, але на це немає бюджету", – сказав керівник Rheinmetall.

Нагадаємо, однією з головних сильних сторін Lynx KF41 є його розширені можливості захисту. Машина оснащена модульною бронею, що забезпечує індивідуальний захист від різноманітних загроз, включаючи реактивні гранати (РПГ) і протитанкові ракети.

Крім того, KF41 може бути оснащений системами активного захисту (APS) і NBC (ядерним, біологічним і хімічним) захистом, що забезпечує безпеку його екіпажу в різних бойових умовах.

Читайте також Компанія Rheinmetall виготовлятиме в Україні БМП Lynx

Мобільність цієї машини забезпечує дизельний двигун Liebherr потужністю 1140 кінських сил, завдяки чому броньовик розвиває швидкість до 70 км/год і має запас ходу 500 кілометрів.

Екіпаж складеться з трьох осіб (командира, навідника та водія), десантний відсік розрахований на вісім повністю екіпірованих солдатів.