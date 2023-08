Оценка вьетнамского автопроизводителя VinFast по выходу на фондовый рынок превысила $85 млрд. По совокупной стоимости акций компания теперь опережает Ford и General Motors.

Вьетнамский VinFast Auto Ltd. взлетела после своего дебюта как публичная компания, подняв свою рыночную капитализацию выше, чем у General Motors Co. и Ford Motor Co. Стоимость VinFast, которая стала публичной в рамках соглашения SPAC, составляет около $85 млрд после того, как во вторник акции вьетнамской компании взлетели до $37,06 в Нью-Йорке.

VinFast дебютировала на рынке Nasdaq Global Select Market под символом VFS из-за шквала торгов и остановки волатильности после завершения слияния со специальной компанией по приобретению Black Spade Acquisition Co.

Потрясающая оценка делает VinFast дороже, чем BMW AG в отдельности, и больше, чем Ford и Rivian Automotive Inc. вместе взятые с точки зрения рыночной капитализации отставая от рыночной стоимости BYD Co Ltd.

Однако следует отметить, что VinFast – компания с низким уровнем обращения. Для торговли есть небольшое количество акций – после погашения остается всего 1,3 миллиона акций SPAC – это означает, что движение и стоимость акций подвержены большим колебаниям.

Документы регулирующих органов показывают, что Фам Нат Вионг, самый богатый человек Вьетнама и основатель VinFast, контролирует около 99% компании, частично из-за акций, принадлежащих его жене и Vingroup LLC. Это означает, что подавляющее большинство акций заблокировано и недоступно инвесторам.