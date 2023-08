Оцінка в'єтнамського автовиробника VinFast після виходу на фондовий ринок перевищила $85 млрд. За сукупною вартістю акцій компанія тепер випереджає Ford та General Motors.

В'єтнамська VinFast Auto Ltd. злетіла після свого дебюту як публічна компанія, піднявши свою ринкову капіталізацію вище, ніж у General Motors Co. та Ford Motor Co. Вартість VinFast, яка стала публічною в рамках угоди SPAC, становить близько $85 млрд після того, як у вівторок акції в'єтнамської компанії злетіли до $37,06 у Нью-Йорку.

VinFast дебютувала на ринку Nasdaq Global Select Market під символом VFS через шквал торгів і зупинення волатильності після завершення злиття зі спеціальною компанією з придбання Black Spade Acquisition Co.

Приголомшлива оцінка робить VinFast дорожчим, ніж BMW AG окремо, і більше, ніж Ford і Rivian Automotive Inc. разом узяті з погляду ринкової капіталізації відстаючи від ринкової вартості BYD Co Ltd.

Однак слід зазначити, що VinFast – компанія з низьким рівнем обігу. Для торгівлі є невелика кількість акцій — після погашення залишається всього 1,3 мільйона акцій SPAC — це означає, що рух і вартість акцій схильні до великих коливань.

Документи регулюючих органів показують, що Фам Нат Вионг, найбагатша людина В'єтнаму та засновник VinFast, контролює близько 99% компанії, частково через акції, що належать його дружині та Vingroup LLC. Це означає, що переважна більшість акцій заблокована та недоступна для інвесторів.