С 22 мая заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги будет запрещен.

Как сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации, соответствующее решение в среду принял Совет обороны города Киева.

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«Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонны. Северное Киевское теруправление Национальной гвардии совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области будет обеспечивать контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город», - говорится в сообщении.