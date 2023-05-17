Із 22 травня заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено.

Як повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації, відповідне рішення в середу ухвалила Рада оборони міста Києва.

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«Ідеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни. Північне Київське теруправління Національної гвардії спільно з управліннями патрульною поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто», - сказано в повідомленні.