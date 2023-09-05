Открыто полноценное движение транспорта по всеми четырьмя полосами отстроенного моста через реку Ирпень в Стоянке на Житомирской трассе.

Временная переправа, частично ограниченное движение и длинное плечо объезда ощутимо замедляли движение на этом участке автомагистрали. И вот четвертого сентября произошла долгожданная сдача моста в эксплуатацию.

Теперь пропускная способность транспортного трафика с западными регионами и странами Евросоюза соответствует проектной мощности. Столица получила полноценное сообщение всеми видами и размерными группами автотранспорта без весовых ограничений – мост соответствует современным транспортным классам нагрузкам А-15 и НК-100.

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Выполнен немалый объем работ. Если правый проезд по мосту строители восстановили до ноября прошлого года, то левая часть ремонту не подлежала. Дорожники заложили новый фундамент, устроили буронабивные сваи, на опоры уложили новые железобетонные балки.

Как это было в прошлом году, когда через полтора месяца с начала войны здесь обустроили временную переправу. Коллаж: Авто24

На построенное мостовое полотно заложили два слоя асфальтобетонного покрытия, осуществили современный водоотвод, сделали гидроизоляцию. Кроме того, установили опоры и подали в зону путепровода освещения.

Для пешеходов в обе стороны проложены тротуарные дорожки, с одной ширина обособленной дорожки составляет 1,25 м, а с другой – 1,15 м.

Новый путепровод стал логистическим мостиком не только с западными областями, но и с нашими союзниками в странах Европы и мира. Фото: Министерство восстановления

Как сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, в нынешнем году это уже 11 восстановленная переправа в Киевской, Житомирской и Черниговской областях. В общей сложности по стране ремонтируются и строятся мостовые переправы еще на 60 подобных объектах.