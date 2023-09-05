Відкрито повноцінний рух транспорту всіма чотирма смугами відбудованого мосту через річку Ірпінь у Стоянці на Житомирській трасі.

Тимчасова переправа, частково обмежений рух та довжелезне плече об’їзду відчутно сповільнювали рух на цій ділянці автомагістралі. І ось четвертого вересня відбулася довгоочікувана здача мосту в експлуатацію.

Відтепер пропускна спроможність транспортного трафіка із західними регіонами та країнами Євросоюзу відповідає проектній потужності. Столиця отримала повноцінне сполучення усіма видами і розмірними групами автотранспорту без вагових обмежень – міст відповідає сучасним транспортним класам навантаженням А-15 і НК-100.

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Виконано чималий обсяг робіт. Якщо правий проїзд мосту будівельники відновили до листопада минулого року, то ліва частина ремонту не підлягала. Дорожники заклали новий фундамент, влаштували буронабивні палі, на опори вклали нові залізобетонні балки.

Як це було торік, коли через півтора місяці з початку війни тут облаштували тимчасову переправу. Колаж: Авто24

На збудоване мостове полотно заклали два шари асфальтобетонного покриття, здійснили сучасне водовідведення, зробили гідроізоляцію. Окрім цього, встановили опори й подали в зону шляхопроводу освітлення.

Для пішоходів в обидва боки прокладено тротуарні доріжки, з одного ширина відокремленої доріжки становить 1,25 м, а з іншого – 1,15 м.

Новий шляхопровід став логістичним місточком не тільки із західними областями, але й з нашими союзниками в країнах Європи та світу. Фото: Міністерство відновлення

Як повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, у нинішньому році це вже 11 відновлена переправами у Київській, Житомирській та Чернігівській областях. Загалом по країні ремонтуються та будуються мостові переправи ще на 60 подібних об'єктах.