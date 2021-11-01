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Грузовики созданы мощными, чтобы перевозить тяжелые грузы. Но если есть мощность и тяга, почему бы не использовать их для получения хорошей скорости? Такой подход к грузовикам исповедуют энтузиасты из Техаса, которые собрались для гонки на полмили.

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В городке Абилин в штате Техас собралось 14 тягачей с монструозными дизельными агрегатами мощностью более 1000 л.с. каждый. Сначала проводились парные заезды на участке длиной 804 метра (½ мили), после чего тягачи начали соревноваться группами.

Но самый эпический заезд состоялся под конец события, когда на стартовой линии выстроилось 10 машин, сверкавших хромом и выбрасывавших в атмосферу тонны сажи, копоти и дыма. Кажется, один такой трек-день в Техасе может перекрыть эффект от перехода Норвегии на экологически чистый электротранспорт.

Стоит отметить, что участвовавшие в соревновании грузовики – это не специально подготовленные гоночные машины, а обычные рабочие тягачи, которые ежедневно возят фуры с грузом, зарабатывая деньги на жизнь и вот такие развлечения своих владельцев.

Лучшим временем на треке в этот день стал 1500-сильный тягач, проехавший дистанцию ​​за 13 секунд. Это Peterbilt 379 1997 года выпуска. Владелец построил весь грузовик, обновив и настроив инжекторы и турбины.

Лучшей скоростью на финише было 172,2 километра в час, что быстрее, чем показывают некоторые спортивные легковые автомобили.