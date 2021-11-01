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Вантажівки створені потужними, щоб мати змогу перевозити важкі вантажі. Та якщо є потужність і тяга, чому б не використати їх для отримання доброї швидкості? Такий підхід до вантажівок сповідують ентузіасти з Техасу, які зібрались для перегонів на пів милі.

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В містечку Абілін у штаті Техас зібралось 14 тягачів, з монструозними дизельними агрегатами потужністю понад 1000 к.с. кожен. Спочатку проводились парні заїзди на ділянці довжиною 804 метри (½ милі), після чого тягачі почали змагатись групами.

Але найбільш епічний заїзд відбувся під кінець події, коли на стартовій лінії вишикувалось 10 машин, що виблискували хромом та викидали в атмосферу тонни сажі, кіптяви та диму. Здається, один такий трек-день у Техасі здатен перекрити ефект від переходу Норвегії на екологічно чистий електротранспорт.

Варто зазначити, що вантажівки, які брали участь у змаганні, це не спеціально підготовлені гоночні машини, а звичайні робочі тягачі, які щодня возять фури з вантажем, заробляючи гроші на життя та ось такі розваги своїх власників.

Найкращий час на треку цього дня показав 1500-сильний тягач, який проїхав дистанцію за 13 секунд. Це Peterbilt 379 1997 року випуску. Власник власноруч перезібрав всю вантажівку, оновив та налаштував інжектори та турбіни.

Найкращою швидкістю на фініші були 172,2 кілометра на годину, що вище, ніж показують деякі спортивні легкові автомобілі.