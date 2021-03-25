Водителю удалось "положить" стрелку спидометра.

Первая попытка состоялась днем, однако плотность трафика не позволила достичь желаемого результата. Вторая попытка также завершилась бесславно. Поэтому была выполнена третья попытка – ночью.

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BMW M5 2001 года выпуска имеет на одометре почти две сотни тысяч километров, но 20-летний “Бимер” все еще способен удивлять.

Заезд состоялся около 22: 00 на одном из участков немецкого автобана, где отсутствует ограничение скорости. Владелец BMW M5 в кузове E39 с третьей попытки таки смог разогнаться до максимальной скорости, указанной на спидометре – 300 километров в час.

Несмотря на солидный возраст и пробег почти 200 000 километров, M5 находится в превосходном состоянии. Владелец проводит регулярное обслуживание своего автомобиля и самостоятельно занимается реставрацией личного автопарка, который насчитывает более 25 моделей баварской марки. В коллекции есть такие экземпляры, как BMW 8-серии 1991 года выпуска, а также 32-летняя 7-Series.

Свой ночной заезд автор ролика посвятил немецкой автогонщице Сабине Шмитц, также известной как “королева Нюрбургринга”. В 1996 году она стала первой в истории женщиной, одержавшей абсолютную победу в 24-часовой гонке на “Северной петле”. Знаменитая спортсменка умерла на прошлой неделе после продолжительной борьбы с раком.

Видео начинается со второй попытки, а ночной заезд проходит после временной отметки 35:43.