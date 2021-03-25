Водію вдалось "покласти" стрілку спідометра.

Перша спроба відбулась вдень, однак щільність трафіку не дозволила досягти бажаного результату. Друга спроба також завершилась безславно. Тому була виконана третя спроба – вночі.

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BMW M5 2001 року випуску має на одометрі майже дві сотні тисяч кілометрів, але 20-річний “Бімер” все ще здатен вражати.

Заїзд відбувся близько 22:00, на одній з ділянок німецького автобану, де відсутнє обмеження швидкості. Власник BMW M5 в кузові E39 з третьої спроби таки зміг розігнатися до максимальної швидкості, вказаної на спідометрі – 300 кілометрів на годину.

Незважаючи на солідний вік і пробіг майже 200 000 кілометрів, M5 знаходиться в чудовому стані. Власник проводить регулярне обслуговування свого автомобіля і самостійно займається реставрацією особистого автопарку, який налічує понад 25 моделей баварської марки. У колекції є такі екземпляри, як BMW 8-серії 1991 року випуску, а також 32-річна 7-Series.

Свій нічний заїзд автор ролика присвятив німецькій автогонщиці Сабіні Шмітц, також відомій як “королева Нюрбургринга”. У 1996 році вона стала першою в історії жінкою, що здобула абсолютну перемогу в 24-годинних перегонах на “Північній петлі”. Знаменита спортсменка померла минулого тижня, після тривалої боротьби з раком.

Відео починається з другої спроби, а нічний заїзд відбуваєтьтся, після часової відмітки 35:43.