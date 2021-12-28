Ничего хорошего из этого не вышло.

Мы уже не раз видели видео, на которых пытаются заправить электромобиль бензином или дизелем, но тут случилось наоборот. Двое подвыпивших мужчин пытались заправить свой Kia Sportage на зарядном терминале Ionity и в конце концов сломали зарядку.

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Инцидент произошел в Хорватии, предположительно в Загребе, поскольку на одном из мужчин можно заметить куртку с символикой местного футбольного клуба Dinamo. Этот же мужчина разгуливает по “автозаправке” с зажженной сигаретой. Все, что происходило, сняла встроенная камера Tesla Model 3, которая заряжалась на соседнем терминале. Владелец электрокара и его спутница находились в это время в машине и видели все собственными глазами.

Наблюдая за пьяными приятелями, очевидцы попытались вызвать полицию. Они описали ситуацию, однако получили от правоохранителей ответ, который их поразил: "И что мы можем сделать?”. В результате мужчины на Sportage таки оставили зарядный терминал и уехали. Конечно, в результате их действий устройство было выведено из строя.