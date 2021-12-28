Нічого доброго з того не вийшло.

Ми вже не раз бачили відео, на яких люби намагаються заправити електромобіль бензином чи дизелем, але тут трапилось навпаки. Двоє чоловіків напідпитку намагались заправити свій Kia Sportage на зарядному терміналі Ionity та врешті лиш зламали зарядку.

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Інцидент трапився у Хорватії, імовірно у Загребі, оскільки на одному з чоловіків можна помітити куртку з символікою місцевого футбольного клубу Dinamo. Цей же чоловік розгулює “автозаправкою” з запаленою цигаркою. Усе, що відбувалось зняла вбудована камера Tesla Model 3, що заряджалась на сусідньому терміналі. Власник електрокара та його супутниця знаходились у цей час в машині й також бачили усе на власні очі.

Спостерігаючи за п’яними приятелями, очевидці спробували викликати поліцію. Вони описали ситуацію, однак отримали від правоохоронців відповідь, яка їх вразила: “І що ми можемо зробити?”. В результаті чоловіки на Sportage таки облишили зарядний термінал та поїхали собі. Звісно, в результаті їх дій пристрій було виведено з ладу.