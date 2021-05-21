В поединке сошлись "две французские легенды неба" автомобиль Bugatti Chiron Sport Les Légendes du Ciel и самолет Dassault Rafale Marine.

В начале 20 века именно французы были движущей силой в автоспортивных гонках, а также в летном деле. А некоторые из самых успешных французских пилотов того времени также стали легендами на треке Гран-при на своих Bugatti. Французская марка решила напомнить об этом необычным поединком.

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Поединок может выдаваться неровным, поскольку Chiron Pur Sport Les Légendes du Ciel имеет в запасе "всего" 1500 лошадиных сил против 58 550 ньютонов тяги (около 5727 лошадиных сил) в реактивного истребителя. Однако результат оказался непредсказуемым.

Chiron Pur Sport Les Legendes du Ciel – особая версия модели с ограниченным тиражом в 20 единиц. Каждый такой гиперкар стоит от 2 880 000 евро. Гиперкар посвящен Этторе Бугатти и его участию в разработке авиационных двигателей и даже целого самолета. Вместе с тем, модель отдает дань гонщикам Bugatti, которые служили во французских ВВС в начале 1900-х годов.

Фото: Bugatti Chiron Pur Sport Les Légendes du Ciel проти Dassault Rafale Marine / Bugatti

Гиперкар оснащен восьмилитровым W16 мощностью 1500 л.с. и 1600 Нм с четырьмя турбокомпрессорами и имеет полноприводную трансмиссию. Chiron – один из самых быстрых автомобилей планеты, если не самый быстрый, но ему далеко до “максималки” реактивного самолета.

Его противник – Dassault Rafale Marine, четвертое поколение истребителя, полностью разработанное и построенное во Франции, как и Chiron. Его реактивные двигатели производят колоссальную тягу в 58 550 ньютонов, что примерно равно мощности в 5 727 лошадиных сил. Максимальная скорость Rafale в воздухе – около 2000 километров в час. Впрочем, на земле он оставляет некоторые шансы на победу для Chiron, в чем можно убедиться, благодаря этому видео гонки на военно-морской базе в Ландивизио.