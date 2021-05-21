У двобої зійшлись "дві французькі легенди неба": автомобіль Bugatti Chiron Sport Les Légendes du Ciel та літак Dassault Rafale Marine.

На початку 20 століття саме французи були рушійною силою в автоспортивних перегонах, а також у льотній справі. А деякі з найуспішніших французьких пілотів того часу також стали легендами на треку Гран-прі на своїх Bugatti. Французька марка вирішила нагадати про це незвичайним поєдинком.

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Двобій може видаватись нерівним, оскільки Chiron Pur Sport Les Légendes du Ciel має в запасі “лише” 1500 кінських сил проти 58 550 ньютонів тяги (близько 5727 кінських сил) у реактивного винищувача. Однак результат виявився непередбачуваним.

Chiron Pur Sport Les Legendes du Ciel – особлива версія моделі з обмеженим накладом у 20 одиниць. Кожен такий гіперкар коштує від 2 880 000 євро. Гіперкар присвячений Етторе Бугатті та його участі в розробці авіаційних двигунів і навіть цілого літака. Разом з тим, модель віддає шану гонщикам Bugatti, які служили у французьких ВПС на початку 1900-х років.

Фото: Bugatti Chiron Pur Sport Les Légendes du Ciel проти Dassault Rafale Marine / Bugatti

Гіперкар оснащений восьмилітровим W16 потужністю 1500 к.с. і 1600 Нм з чотирма турбокомпресорами та має повнопривідну трансмісію. Chiron – один із найшвидших автомобілів планети, якщо не найшвидший, однак йому далеко до “максималки” реактивного літака.

Його противник – Dassault Rafale Marine, четверте покоління винищувача, повністю розробленого і збудованого у Франції, як і Chiron. Його реактивні двигуни продукують колосальну тягу у 58 550 ньютонів, що приблизно дорівнює потужності у 5727 кінських сил. Максимальна швидкість Rafale у повітрі – близько 2000 кілометрів на годину. Втім, на землі він залишає деякі шанси на перемогу для Chiron, у чому можна пересвідчитись, завдяки цьому відео перегонів на військово-морській базі в Ландівізіо.