Синхронная работа в действии.

Сколько машин нужно, чтобы быстро очистить автодорогу с тремя полосами движения? Отвечает Департамент транспорта штата Кентукки.

Смотрите также: Что произойдет, если помыть автомобиль в мороз: видео

Зимняя погода парализовала теплые южные районы США. Снежные заносы невиданных масштабов привели к массовым авариям на дорогах, остановке производственных процессов на заводах и единичным случаям ночевки водителей в заметенных снегом машинах.

Но власть пытается оперативно преодолеть последствия метели и использует для этого все имеющиеся ресурсы. Видео от Транспортной администрации Кентукки демонстрирует слаженную синхронную работу снегоуборочных машин на автостраде I-75 – важного транспортного коридора с севера на юг, который соединяет штаты Мичиган и Флорида. Это трехполосная магистраль, спецтехника также убирает снег с прилегающих “плечевых” участков вдоль дороги.

Выстроившись одна за другой, семь снегоочистительных машин по одному разу проходят по своей полосе, отбрасывая снег вправо к отвалу следующей машины, и так поочередно до последней, которая сдвигает снег на обочину. Поскольку грузовики занимают всю ширину автострады, другим водителям приходится ехать за ними следом в довольно медленном темпе, зато по очищенной дороге.