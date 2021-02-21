Синхронна робота в дії.

Скільки машин потрібно, щоб швидко очистити автодорогу з трьома смугами руху? Відповідає Департамент транспорту штату Кентуккі.

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Зимова погода паралізувала теплі південні райони США. Снігові замети небачених масштабів призвели до масових аварій на дорогах, зупинки виробничих процесів на заводах та поодиноких випадків ночівлі водіїв у заметених снігом машинах.

Та влада намагається оперативно подолати наслідки хуртовини і використовує для цього усі наявні ресурси. Відео від Транспортної адманастрації Кентуккі демонструє злагоджену синхронну роботу снігоприбиральних машин на автостраді I-75 – важливого транспортного коридору з півночі на південь, що з'єднує штати Мічиган і Флорида. Це трисмугова магістраль, спецтехніка також прибирає сніг з прилеглих “плечових” ділянок обабіч дороги.

Вишикувавшись одна за одною, сім снігоочисних машин по одному разу проходять своєю смугою, відкидаючи сніг праворуч до відвалу наступної машини і так по черзі до останньої, яка зсуває сніг на узбіччя. Оскільки вантажівки займають усю ширину автостради, іншим водіям доводиться їхати за ними слідом у досить повільному темпі, зате очищеною дорогою.