Грузовик, изготовленный на Кременчугском автозаводе судьба забросила за полярный круг. Годами машина стояла под открытым небом в снежных сугробах, пока ее не решили разобрать на запчасти. Но этот мастодонт показал, что его еще рано списывать со счетов.

Автор канала "Жиганский КрАЗ" живет в селе Жиганск, в Якутии, где 30-градусные морозы – обычное дело. Именно в такую ​​погоду владелец нескольких грузовиков “КрАЗ” решил поднять из руин одну из своих машин, которая годами стояла во дворе и была в ужасном техническом состоянии.

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"Решил разобрать на запчасти, но он вылез своим ходом, без радиатора (сначала “тепловой” пушкой отогрели, затем горячей водой пролили через блок двигателя, с помощью ведра и лейки), на улице -30°C", – написал автор видеоролика.

Грузовики КрАЗ-255Б и КрАЗ-255Б1 встали на конвейер Кременчугского автомобильного завода в июле 1967 г., а с августа началось их массовое производство. До прекращения производства в 1993 году было выпущено 160 732 машин.

Все КрАЗ-255 оснащались дизельным V8 ЯМЗ-238 с двумя клапанами на цилиндр. Максимальная мощность двигателя – 240 л.с., привод – на все три оси.