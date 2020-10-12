Вантажівку, вироблену на Кременчуцькому автозаводі доля закинула за полярне коло. Роками машина стояла просто неба у сніжних заметах, аж поки її не вирішили розібрати на запчастини. Та цей мастодонт показав, що його ще рано списувати з рахунків.

Автор каналу “Жиганский КрАЗ” мешкає у селі Жиганск, у Якутії, де 30-градусні морози – звична справа. Саме у таку погоду власник кількох вантажівок “КрАЗ” вирішив підняти з руїн одну зі своїх машин, що роками стояла на подвір’ї та була у жахливому технічному стані.

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“Вирішив розібрати на запчастини, але він виліз своїм ходом, без радіатора (спочатку [тепловою] гарматою відігріли, потім гарячою водою пролили через блок двигуна, за допомогою відра і лійки), на вулиці -30 °C”, – написав автор відеоролика.

Вантажівки КрАЗ-255Б та КрАЗ-255Б1 стали на конвеєр Кременчуцького автомобільного заводу у липні 1967 року, а з серпня розпочалось їх масове виробництво. До припинення виробництва у 1993 році було випущено 160 732 автомашин.

Усі КрАЗ-255 оснащувались дизельним V8 ЯМЗ-238 з двома клапанами на циліндр. Максимальна потужність двигуна – 240 к.с., привід – на всі три осі.