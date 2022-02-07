Неуправляемый автомобиль двигался на небольшой скорости, но остановить его все равно было нелегко.

Автомобили с механической коробкой передач не следует оставлять на стоянке с включенной нейтральной передачей – даже на небольшом склоне машина может начать сама катиться. Именно это и произошло с хэтчбеком SEAT Ibiza, который можно увидеть на видео. К счастью, владелец не успел уйти далеко и заметил, что машина начала ехать. Но еще большее счастье для него, что он смог голыми руками остановить машину, прежде чем она въехала в другие авто, припаркованные на обочине.

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Сразу скажем, что бросаться наперерез катящемуся автомобилю – очень плохая идея. Это как попытаться поймать падающий нож – высока вероятность ухватить его за лезвие. В случае же с автомобилем все может закончиться значительно хуже, чем порезать руку ножом.

В первой части видео можно увидеть, как мужчина отходит от автомобиля, но в какой-то момент понимает, что машина двигается. Тогда водитель бежит наперерез Ibiza и начинает толкать ее. Несколько раз его отталкивает силой инерции, но ему немного помогает "лежащий полицейский", и наконец ему удается замедлить машину до полной остановки. Кажется, хороший прохожий садится и затягивает ручной тормоз, останавливая дальнейшие попытки побега автомобиля.