Некерована автівка рухалась на невисокій швидкості та зупинити її все одно було нелегко.

Автомобілі з механічною коробкою передач не варто залишати на стоянці з увімкненою нейтральною передачею – навіть на невеличкому схилі машина може почати самовільно котитись. Саме це і трапилось з хетчбеком SEAT Ibiza, який можна побачити у відео. На щастя, власник не встиг відійти далеко та помітив що машина почала їхати. Ще більше щастя для нього, що він зміг голими руками зупинити машину, перш ніж вона в’їхала в інші авто, припарковані на узбіччі.

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Одразу скажемо, що кидатись навперейми автомобілю, що котиться – дуже погана ідея. Це як спробувати впіймати ніж, що падає – висока імовірність ухопити його за лезо. У випадку ж автомобілем усе може закінчитись значно гірше, ніж поріз руки ножем.

У першій частині відео можна побачити, як чоловік відходить від автомобіля, але в якусь мить розуміє, що машина рухається. Тоді водій біжить навперейми Ibiza та починає штовхати її. Кілька разів його відкидає силою інерції, але йому трохи допомагає “лежачий поліцейський” і врешті йому вдається уповільнити машину до повної зупинки. Здається, добрий перехожий сідає і затягує ручне гальмо, зупиняючи подальші спроби втечі автомобіля.