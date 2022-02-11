Параллельная парковка - крайне нужный навык для водителей в городах, но, к сожалению, некоторые люди просто не могут ею овладеть. Водителю синего седана на видео не помогла даже осторожная техника заезда в несколько подходов.

Водитель синего седана пытается припарковаться между Cadillac CTS и Toyota Prius, выполняя заезд на два оборота руля с кучей лишних маневров. За короткий момент ситуация быстро изменилась с комической на опасную, и автомобиль оказался на противоположной стороне дороги.

Смотрите также: Видео: в Германии взрывчаткой разрушили 500-метровый автомобильный мост

Очевидно, водитель по ошибке нажал педаль газа слишком сильно, в результате чего въехал в автомобиль сзади, но дела стали еще хуже, когда он попытался исправить эту ошибку. Переключив трансмиссию на движение вперед, водитель снова дал слишком много оборотов, и автомобиль выскочил на противоположную сторону дороги, задев на своем пути машину, которая стояла впереди, и встречный транспорт.

Хотя трудно увидеть, что происходит с синим седаном на противоположной стороне дороги, он, похоже, избегает лобового столкновения со стеной и врезается в серебристый седан, после чего исчезает в темноте под мостом.