Паралельне паркування є вкрай потрібною навичкою для водіїв у містах, але, на жаль, деякі люди просто не можуть це опанувати. Водію синього седана у відео не допомогла у цьому навіть обережна техніка заїзду в кілька підходів.

Водій синього седана водій намагається припаркуватися між Cadillac CTS і Toyota Prius, виконуючи заїзд на два оберти керма з купою зайвих маневрів. В коротку мить ситуація швидко змінилась з комічної на небезпечну, й автомобіль опинився на протилежному боці дороги.

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Очевидно, водій помилково натис педаль газу надто сильно, в результаті чого в’їхав у автомобіль позаду, але справи стали ще гіршими, коли він спробував виправити цю помилку. Перемкнувши трансмісію на рух уперед, водій знову дав надто багато обертів і автомобіль вискочив на протилежний бік дороги, зачепивши на своєму шляху машину, що стояла спереду, і зустрічний транспорт.

Хоча важко побачити, що відбувається з синім седаном на протилежному боці дороги, він, схоже, уникає лобового зіткнення зі стіною та врізається у сріблястий седан, після чого зникає у темряві під мостом.