Запись бортового видеорегистратора была сделана в США на территории, где живут амиши – религиозная группа, живущая без технических благ цивилизации.

Событие, попавшее на запись видеорегистратора, произошло перед рассветом 29 октября в городке Куорривилл, штат Пенсильвания.

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“Я только что выехал из дома, направляясь в город Балтимор. Это произошло на дороге, рядом с домом”, – прокомментировал водитель автомобиля в описании видео. “Я спускался с холма, когда лошадь с багги выскочили передо мной и выполнили этот поворот. Я нашел парня, который управлял коляской, и поговорил с ним об этом”.

В ходе разговора с владельцем конного экипажа выяснилось, что один из ремешков на нем хлестнул лошадь, что напугало животное и оно понесло. К счастью, возничему удалось стабилизировать коляску и укротить лошадь сразу, после выполнения сногсшибательного трюка. К счастью, никто не пострадал.

Хотя в век цифровых технологий ДТП с гужевым транспортом может показаться маловероятным, в штате Пенсильвания, где произошла эта история, такие дорожные происшествия – не редкость. По данным York Daily Record, с 2007 по 2016 год в Пенсильвании произошло 633 аварии между конными экипажами и автомобилями, или в среднем около 5 в месяц и не все закончились так хорошо, как эта.