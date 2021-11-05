Запис бортового відеореєстратора було зроблено у США на території, де живуть аміші – релігійна група, яка живе без технічних благ цивілізації.

Пригода, яка потрапила на запис відеореєстратора, сталася перед світанком 29 жовтня у містечку Куоррівілл, штат Пенсільванія.

Дивіться також: Відео: кумедні та безглузді аварії листопада

”Я щойно виїхав з дому, прямуючи до міста Балтімор. Це сталося на дорозі, поруч із будинком”, – прокоментував водій автомобіля в описі відео. “Я спускався з пагорба, коли кінь з баггі вискочили переді мною та виконали цей поворот. Я знайшов хлопця, який керував коляскою, і поговорив з ним про це”.

В ході розмови з власником кінного екіпажу з’ясувалось, що один з ремінців на ньому хляснув коня, що налякало тварину і вона понесла. На щастя, візничому вдалось стабілізувати коляску та приборкати коня одразу, після виконання карколомного трюку. На щастя, ніхто не постраждав.

Хоча у вік цифрових технологій ДТП з гужовим транспортом може здаватись малоймовірним, у штаті Пенсільванія, де відбулась ця пригода, такі дорожні події – не рідкість. За даними York Daily Record, з 2007 по 2016 рік у Пенсільванії відбулося 633 аварії між кінними екіпажами та автомобілями, або в середньому близько 5 на місяць і не всі закінчились так добре, як ця.