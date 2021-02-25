Даже для состоятельных жителей Гонконга подобное зрелище было увлекательным.

Причиной массовой остановки автомобилей стали незаконные гонки и превышение скорости. Полиция провела спецоперацию, названную "Фоссингтон", заранее зная, что парад будет организован на скоростной трассе в окрестностях Гонконга, сообщает South China Morning Post.

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На дороге, где были остановлены стритрейсеры, ограничение скорости составляет 70 километров в час, но жители района постоянно жаловались на игнорирование ограничения, а также сообщали о постоянных встречах уличных гонщиков, особенно в выходные, в ранние часы, когда нет пробок.

Во время проведения операции "Фоссингтон" полиция остановила 45 автомобилей на Глостер Роуд, Ван Чай. Для сторонних наблюдателей это было впечатляющей картиной, поскольку все Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren и другие экзотические спортивные автомобили выстроились в длинную очередь вдоль дороги.

"Офицеры обнаружили, что ряд автомобилей ехали на мероприятие с большой скоростью по трассе Восточного коридора. Впоследствии сотрудники перехватили 45 частных автомобилей на Глостер Роуд у старого отделения полиции Ван Чай", – говорится в заявлении полиции для СМИ.

Никаких арестов не проводилось, однако все водители поехали домой со штрафами. Nissan GT-R отбуксировали по подозрению в незаконных модификациях, а девяти другим автомобилям были выданы приказы о дефектацию, и им придется пройти проверку, чтобы вернуться на дорогу.