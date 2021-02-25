Навіть для заможних жителів Гонконгу подібне видовище було захоплюючим.

Причиною масової зупинки автомобілів стали незаконні перегони та перевищення швидкості. Поліція провела спецоперацію, названу “Фоссінгтон”, заздалегідь знаючи, що парад буде організований на швидкісній трасі на околиці Гонконга, повідомляє South China Morning Post.

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На дорозі, де були зупинені стрітрейсери, обмеження швидкості становить 70 кілометрів на годину, але мешканці району постійно скаржились на ігнорування обмеження, а також повідомлялии про постійні зустрічі вуличних гонщиків, особливо у вихідні, в ранні години, коли немає заторів.

Під час проведення операції “Фоссінгтон” поліція зупинила 45 автомобілів на Глостер Роуд, Ван Чай. Для сторонніх спостерігачів це було вражаючою картиною, оскільки усі Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren та інші екзотичні спортивні автомобілі вишикувались у довгу чергу вздовж дороги.

“Офіцери виявили, що ряд автомобілів їхали на захід із великою швидкістю трасою Східного коридору. Згодом співробітники перехопили 45 приватних автомобілів на Глостер Роуд біля старого відділення поліції Ван Чай”, – йдеться у заяві поліції для ЗМІ.

Жодних арештів не проводилось, однак всі водії їхали додому зі штрафами. Nissan GT-R відбуксирували за підозрою в незаконних модифікаціях, а дев'яти іншим автомобілям було видано накази про дефектацію, і їм доведеться пройти перевірку, щоб повернутися на дорогу.