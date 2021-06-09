Инцидент произошел в Медицинском центре Шааре Зедек в Иерусалиме в понедельник, 7 июня. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Из всех дорожно-транспортных происшествий, которые могут случиться на дороге, провал, пожалуй, является самым страшным, особенно если вы находитесь внутри автомобиля, когда это происходит. К счастью, в инциденте в Иерусалиме машины находились на парковке, поэтому никому не пришлось получить подобный опыт и обошлось без пострадавших.

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В большинстве случаев, провалы случаются во время дождей, когда потоки воды под землей размывают основы, на которых устлан асфальт. Однако в этом случае асфальт провалился в ясный солнечный день и накануне дождей не было. Согласно сообщениям, провал образовался возле подземного тоннеля, который проходит под больницей и прилегающей стоянкой. Сейчас местные власти проверяют, есть ли связь между строительством тоннеля и образованием провала.

На стоянке было около 50 машин, когда внезапно образовался провал, который мгновенно поглотил по меньшей мере три машины. Полиция перекрыла дороги и прилегающие территории, а к провалу отправили специальную спасательную группу, которая должна была проверить, не было ли в тех машинах людей. К счастью, израильская полиция сообщила, что пострадавших и погибших в этом инциденте не было.